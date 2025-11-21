Альфа-Банк стал двукратным победителем премии Frank Mortgage Award 2025

Альфа-Банк получил высокую оценку на премии Frank Mortgage Award 2025 по итогам исследования «Ипотека в России 2025», проведенного аналитической и консалтинговой компанией Frank RG. Банк одержал победу сразу в двух номинациях: «Самый быстрый выход на сделку» и «Самые эффективные кросс-продажи».

В номинации «Самый быстрый выход на сделку» Frank RG отметила скорость, с которой Альфа-Банк сопровождает клиентов от подачи заявки на ипотеку до выхода на сделку. Для заемщиков это означает более быстрый и предсказуемый путь к покупке жилья.

Победа в номинации «Самые эффективные кросс-продажи» отражает, что ипотека в Альфа-Банке для клиентов чаще становится частью комплексного обслуживания: при покупке недвижимости они также начинают пользоваться другими продуктами и сервисами банка, выбирая его в качестве основного финансового партнера.

Исследование «Ипотека в России 2025» Frank RG охватило 17 крупнейших банков, на которые приходится 91% ипотечного рынка. В его рамках были проанализированы продуктовые линейки и условия ипотечных программ, оценены более 200 бизнес-показателей и пользовательские сценарии, а также проведены опросы более 2 400 действующих и потенциальных ипотечных клиентов и серия интервью с ведущими участниками рынка недвижимости. Отдельное внимание было уделено уровню внедрения цифровых решений и искусственного интеллекта в ипотечные процессы.

Результаты Frank Mortgage Award 2025 подтверждают стратегию Альфа-Банка в ипотеке: делать сложный продукт максимально простым и понятным для человека, сокращать путь от желания купить жилье до получения ключей и выстраивать долгосрочные отношения с клиентом за счет удобных сервисов и сильной экосистемы.