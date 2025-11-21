Альфа-Банк приобретает крупнейшего независимого автолизингового оператора Европлан

Альфа-Банк договорился о покупке 87,5% акций независимой автолизинговой компании ПАО «ЛК «Европлан» у ее основного акционера — инвестиционного холдинга SFI. В рамках сделки Европлан оценен в 65 млрд рублей за 100% акций компании и станет крупнейшим приобретением в истории Альфа-Банка.

Стороны подписали юридически обязывающие документы. Завершение сделки запланировано после закрытия реестра акционеров Европлана для выплаты дивидендов за девять месяцев 2025 года, получения корпоративных одобрений и согласия ФАС. Финальная цена покупки будет скорректирована на размер этих дивидендов. ОСА компании, которое запланировано на 4 декабря, рассмотрит вопрос о выплате дивидендов в размере 6,96 млрд руб. После закрытия сделки Альфа-Банк в установленные законом сроки направит обязательное предложение о выкупе акций у миноритарных акционеров Европлана.

«Для нас важны инвестиции в это направление бизнеса. Европлан — крупнейший независимый игрок на рынке автолизинга в России, который лидирует по объему портфеля, активно развивает новый бизнес — поэтому это уникальный актив. Сильная IT-инфраструктура компании и ориентир на инновации позволит развивать качественные предложения для малого и среднего бизнеса. Кроме того, Альфа-Банк сохранит лучшие управленческие практики компании Европлан и высокое качество корпоративного управления, рассчитывая на сохранение публичного статуса компании и дальнейший рост её капитализации», — отметил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

«Европлан всегда был и остается лидером независимого автолизинга, но в последнее время мы видим тренд на консолидацию лизингового рынка и понимаем, что компания сможет добиться еще больших успехов при наличии якорного банка-партнера. В лице Альфа-Банка Европлан получит уникальные инфраструктурные возможности, которые в сочетании с устойчивой операционной моделью компании очевидно создадут дополнительные драйверы для роста бизнеса и рыночной капитализации. Для нас же сделка соответствует нашей стратегии, так как монетизация актива через продажу стратегическому инвестору является одним из приоритетных способов раскрытия акционерной стоимости», — прокомментировал член совета директоров холдинга SFI, заместитель генерального директора Олег Андриянкин.

При этом компания Альфа-Лизинг продолжит свою работу. Синергия в передовых технологиях и экспертизах компаний позволит улучшить клиентский опыт и повысит скорость вывода новых решений на рынок. Покупка Европлана позволит Альфа-Банку значительно диверсифицировать лизинговый портфель, нарастить клиентскую базу и удвоить свою долю на рынке автолизинга. Помимо этого, для компании Европлан сделка открывает новые перспективы для роста бизнеса, в числе которых — стабильное выгодное финансирование и возможность расширить клиентскую базу.