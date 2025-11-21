Альфа-Банк начал тестировать сервис бесконтактной оплаты взглядом

Альфа-Банк запустил на своих терминалах пилотную версию технологии бесконтактной оплаты — «Оплата взглядом». Сервис уже доступен для сотрудников банка, которые пользуются Android, и постепенно масштабируется на сети терминалов банка.

Это первый на российском рынке пример полноценного биоэквайринга по стандарту платежной системы, который включает проведение транзакций не только по Системе быстрых платежей (СБП), но и по картам платежной системы МИР. Технология «Оплата взглядом» основана на распознавании лица и реализована Альфа-Банком совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК). Платформа Альфа-Банка кросс-банковская, что означает возможность использовать оплату по лицу в терминалах разных банков, которые в перспективе также присоединятся к сервису оплаты по биометрии.

«Оплата взглядом» позволяет клиентам совершать покупки в офлайне с помощью биометрии. Биометрическая оплата обеспечивает высокий уровень безопасности: система распознает, что перед камерой находится живой человек, поэтому оплатить покупку с помощью фотографии или видео невозможно. При необходимости для дополнительной защиты используется ПИН-код, который вводится на терминале. В отличие от карты биометрические данные нельзя украсть или скопировать, что делает оплату взглядом одним из самых надежных способов транзакций.

Для бизнеса технология биоэквайринга не требует дополнительных затрат и стоит столько же, сколько стандартная операция по карте. При этом Альфа-Банк начисляет пользователям своих карт кэшбэк за операции, что способствует росту транзакционной активности. В дальнейшем сервис позволит бизнесу использовать дополнительные функции, например, определение возраста покупателя по биометрии.

«Внедрение технологии «Оплата взглядом» — первый в России пример биоэквайринга по стандарту платежной системы. Мы не только стали первопроходцами в этой инициативе, но и также готовы объединить усилия с другими банками для развития этой важной технологии. Такие решения делают процесс покупки для клиентов еще более выгодным, удобным и безопасным, а для бизнеса — повышают эффективность обслуживания и открывают новые возможности для улучшения клиентского опыта», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.