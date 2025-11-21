Alfa Digital — лучший IT-бренд работодателя в бигтехе в 2025 году

В рейтинге IT-брендов работодателей от консалтинговой компании ЭКОПСИ и платформы «Хабр» Альфа-Банк существенно укрепил позиции. IT- и Digital-сообщество банка Alfa Digital стало лучшим в категории бигтех. В сообщество входят команды разработки мобильного банка и других цифровых продуктов для частных лиц и предпринимателей.

«Высокие позиции нашего сообщества Alfa Digital подтверждают, что мы выбрали правильное направление. Рейтинг для нас не только признание достижений, но и стимул к дальнейшему развитию технологической среды, где талантливые инженеры вместе с нами развивают топовые продукты», — говорит Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.

Ежегодный рейтинг ЭКОПСИ и «Хабра» — авторитетное исследование предпочтений IT-специалистов на рынке труда России. В этом году рейтинг вышел в шестой раз. В его основе опрос более 30 тысяч IT-специалистов, оценивших 700 компаний по 40+ параметрам.

Рейтинг включает накопленные данные за 6 лет и формируется на основе индекса привлекательности компаний: опрошенные специалисты оценивали компании по ряду параметров, например, по узнаваемости и привлекательности в качестве работодателя.