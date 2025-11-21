Курс биткоина упал ниже 85 тыс. долларов на фоне давления продавцов

Биткоин продолжил снижение в пятницу, опустившись ниже отметки 85,5 тыс. долларов. На фоне устойчивого давления продавцов криптовалюта демонстрирует более значительное падение по сравнению с относительно устойчивым фондовым рынком, который поддерживается сильной отчетностью Nvidia.

«Рынок продолжает испытывать трудности на фоне значительного предложения монет, поступающих на централизованные биржи с долгое время бездействовавших биткоин-кошельков», – пишет портал CoinDesk со ссылкой на информацию маркет-мейкера FlowDesk. В компании добавили, что управляющие активами переходят к защитной позиции, концентрируясь на сохранении прибыли, а не на наращивании экспозиции.

Данные с деривативной платформы Deribit показывают, что позиции на понижение теперь доминируют на рынке. Пут-опцион с ценой исполнения 85 тыс. долларов стал страйком с наибольшим открытым интересом, что свидетельствует о перестройке трейдеров под дальнейшее снижение. Аналитики QCP отмечают внезапное ужесточение ожиданий по денежно-кредитной политике ФРС США.

Особое внимание участников рынка приковано к компании MicroStrategy, поскольку цена биткоина приближается к ее средней точке безубыточности в 74,4 тыс. долларов. JPMorgan в своей заметке указал на растущее беспокойство по поводу возможного исключения акций MicroStrategy из индекса MSCI в январе.