Новости

Энергоэффективность
«При регулировании ИЖС нужно помнить про баланс интересов» – Андрей Богданов, СК «Победа»
«Недобросовестных строителей с рынка выдавит «потребительский терроризм»
«Рынок ИЖС в Иркутской области – это «дикий запад» – Максим Гук
Все материалы сюжета

Дерипаска призвал банки давать скидки по примеру маркетплейсов

Российский промышленник Олег Дерипаска прокомментировал в своем Telegram-канале противостояние банков и маркетплейсов – «просто дайте скидки на ипотеку, на автомобильный кредит, на лизинг» – предложил он кредитным организациям.

Читайте также:

Дерипаска: Банки Wildberries и Ozon – сильный инструмент в борьбе с инфляцией
21 ноября 2025
Wildberries и Ozon предупредили о росте цен из-за запрета инвестиций в скидки
21 ноября 2025

Предприниматель заявил, что стоит перейти от критики к конкретным действиям: «хватит плакаться о скидках, которые дают населению в маркетплейсе, просто дайте скидки на ипотеку, на автомобильный кредит, на лизинг, на всевозможные банковские комиссии и другие свои кабальные продукты – и все клиенты будут ваши».

Ранее скидки, которые крупнейшие маркетплейсы, такие как Ozon и Wildberries, предоставляют держателям своих дисконтных карт или электронных кошельков, вызвало резкую критику не только со стороны конкурирующих маркетплейсов и традиционной торговли, но даже со стороны Банка России, защищавшего право покупателя выбирать самостоятельно способ оплаты без «дискриминации» со стороны маркетплейса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес