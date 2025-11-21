Дерипаска призвал банки давать скидки по примеру маркетплейсов

Российский промышленник Олег Дерипаска прокомментировал в своем Telegram-канале противостояние банков и маркетплейсов – «просто дайте скидки на ипотеку, на автомобильный кредит, на лизинг» – предложил он кредитным организациям.

Предприниматель заявил, что стоит перейти от критики к конкретным действиям: «хватит плакаться о скидках, которые дают населению в маркетплейсе, просто дайте скидки на ипотеку, на автомобильный кредит, на лизинг, на всевозможные банковские комиссии и другие свои кабальные продукты – и все клиенты будут ваши».

Ранее скидки, которые крупнейшие маркетплейсы, такие как Ozon и Wildberries, предоставляют держателям своих дисконтных карт или электронных кошельков, вызвало резкую критику не только со стороны конкурирующих маркетплейсов и традиционной торговли, но даже со стороны Банка России, защищавшего право покупателя выбирать самостоятельно способ оплаты без «дискриминации» со стороны маркетплейса.