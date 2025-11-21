Дерипаска: Банки Wildberries и Ozon – сильный инструмент в борьбе с инфляцией

Развитие банковских структур крупных маркетплейсов способно оказать значительное влияние на финансовую систему страны. По мнению российского промышленника Олега Дерипаски, средства граждан могут активно перетекать в банки Ozon и Wildberries, которые будут направлять их на финансирование производства и потребителей.

«Просто часть вкладов граждан, а это десятки триллионов рублей, плавно перетекут в эти два банка [Ozon и Wildberries, – прим. ред.], которые будут финансировать производство своих основных поставщиков, ну и, конечно, потребителей», – отметил предприниматель. По его словам, это станет эффективным инструментом сдерживания инфляции.

Он также подчеркнул, что развитие банков маркетплейсов будет способствовать созданию экономики предложения. Именно о необходимости перехода к такой экономической модели неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

Ранее программы лояльности, которые используют банковские структуры крупных маркетплейсов, вызвали резкую критику не только со стороны конкурирующих маркетплейсов и традиционной торговли, но даже со стороны Банка России, защищавшего право покупателя выбирать самостоятельно способ оплаты без «дискриминации» со стороны маркетплейса. В своем Telegram-канале Дерипаска призвал банки давать скидки по примеру площадок.