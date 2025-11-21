Движение поездов восстановили в Иркутской области после аварии

Авария на путях случилась Иркутской области: поезд с углем сошел с рельсов и опрокинулся. В результате этого движение некоторых составов приостановилось. В настоящее время по одному из направлений движение восстановлено.

«Восстановлено движение поездов по одному пути на станции Облепиха ВСЖД. <...> Задержанные в результате схода пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования. <...> Работы по восстановлению движения по соседнему пути продолжаются», – пояснили в ВСЖД.

По данным губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, всего было задержано девять поездов. Два пригородных поезда отменили. Доставку пассажиров взяли на себя ВСЖД и мэр Нижнеудинского района Анатолий Крупенев, выделившие резервные составы и три школьных автобуса.

«Всех, кого было необходимо и технически возможно, направили к месту назначения. Всех, кто остался в поездах, обеспечили горячим питанием и водой, в поездах поддерживается комфортная температура», – отметил Игорь Кобзев.

Сошедшие вагоны переместили, демонтировали поврежденные пути и восстановили земляную насыпь. Сейчас железнодорожники укладывают новые рельсы и шпалы. Также восстанавливается поврежденная опора и работа контактной сети. Организован оперативный штаб.