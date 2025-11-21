Выпуск алюминиевых туб для импортозамещения запустили в Иркутской области

В городе Шелехове Иркутской области наладили выпуск импортозамещающих алюминиевых туб для продуктов питания, фармацевтики, косметики и бытовой химии. Предприятие является единственным производителем данной продукции от Новосибирска до Владивостока.

Скриншот из видео пресс-службы правительства Иркутской области

«Новую линию запустила компания "ИнКомПро" благодаря федеральным и региональным мерам поддержки. Инвестиции в создание нового производства составили 75 млн рублей, из них почти 60 млн – заемные: 90% предоставил федеральный фонд развития промышленности, 10% – региональный», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Сейчас на предприятии трудится более 40 человек. Компания планирует стать одним из крупнейших производителей алюминиевых туб в Сибирском федеральном округе и заместить часть импорта. Всего в настоящее время более 20% российского рынка алюминиевых туб занимают зарубежные производители.