Новости

Энергоэффективность
«При регулировании ИЖС нужно помнить про баланс интересов» – Андрей Богданов, СК «Победа»
«Недобросовестных строителей с рынка выдавит «потребительский терроризм»
«Рынок ИЖС в Иркутской области – это «дикий запад» – Максим Гук
Все материалы сюжета

Объем производства куриного яйца в Приангарье превысил потребность в 1,5 раза

В Иркутской области с начала 2025 года во всех категориях хозяйств произвели 828 млн штук куриных яиц. В среднем за отчетный период одна курица-несушка снесла 279 штук.

<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«Объем производства куриного яйца в Приангарье превышает общую потребность в этом продукте в среднем в полтора раза. Это позволяет поставлять яйца в соседние регионы и на экспорт», – рассказали в областном правительстве.

Там также добавили, что производить такое количество удается благодаря внедрению передовых технологий, технической модернизации птицефабрик, реализации инвестиционных проектов.

Ежегодно Иркутской области удается выпускать более 1 млрд штук. Основными производителями куриного яйца в регионе являются СХ АО «Белореченское» и СПК «Окинский».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес