Объем производства куриного яйца в Приангарье превысил потребность в 1,5 раза

В Иркутской области с начала 2025 года во всех категориях хозяйств произвели 828 млн штук куриных яиц. В среднем за отчетный период одна курица-несушка снесла 279 штук.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«Объем производства куриного яйца в Приангарье превышает общую потребность в этом продукте в среднем в полтора раза. Это позволяет поставлять яйца в соседние регионы и на экспорт», – рассказали в областном правительстве.

Там также добавили, что производить такое количество удается благодаря внедрению передовых технологий, технической модернизации птицефабрик, реализации инвестиционных проектов.

Ежегодно Иркутской области удается выпускать более 1 млрд штук. Основными производителями куриного яйца в регионе являются СХ АО «Белореченское» и СПК «Окинский».