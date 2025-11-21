Лидеры ЕС и Зеленский согласовали линию фронта как отправную точку для мира

Европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский согласились, что текущая линия фронта на Украине должна стать отправной точкой для любого мирного соглашения. Об этом сообщается на сайте правительства Германии по итогам телефонного разговора между канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Китом Стармером и украинским лидером, передаёт РБК.

В заявлении говорится, что стороны договорились продолжать работу по защите жизненно важных интересов Украины и Европы в долгосрочной перспективе. Особое внимание уделяется тому, что линия соприкосновения должна служить основой для взаимопонимания, а украинские вооружённые силы должны сохранять способность эффективно защищать суверенитет страны.

Лидеры Германии, Франции и Великобритании подтвердили свою полную поддержку Киеву на пути к прочному и справедливому миру. Они также приветствовали усилия США по прекращению конфликта, в частности приверженность суверенитету Украины и готовность предоставить ей надежные гарантии безопасности. Дальнейшие шаги будут координироваться тесно между партнерами.

Отмечается, что любое соглашение, затрагивающее Европу, Евросоюз или НАТО, требует одобрения европейских партнеров или консенсуса союзников.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение США начать обсуждение ситуации вокруг Украины публично. Кремль выразил несогласие с идеей проводить переговоры открыто и демонстративно, подчеркнув, что предпочитает конструктивный диалог без шумихи.

"Мы понимаем важность и сложность темы, которую поднимаете, но считаем неуместным обсуждать столь деликатные вопросы громко и публично. Мы заинтересованы в реальных успехах мирных переговоров, а не в показательных процессах", — пояснил Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что американская сторона пока не направляла официального документа, касающегося предложений по разрешению кризиса. Хотя российские власти осведомлены о существовании проекта, они ожидают официального подтверждения от американских партнёров.