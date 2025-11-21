США требуют от Украины подписать мирный план до 27 ноября или угрожают остановить поставки

США пригрозили Украине приостановить поставки вооружения и передачу разведданных, если Киев не подпишет американский план урегулирования конфликта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника. По данным одного из собеседников, Вашингтон настаивает на подписании рамочного соглашения до 27 ноября, передаёт газета "Ведомости".

21 ноября издание Axios опубликовало американский план по урегулированию конфликта на Украине, включающий 28 пунктов, среди которых территориальные уступки, гарантии безопасности для Украины и возможное снятие части санкций.

Москва официально не получала этот план, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы видим какие-то новации, но официально мы ничего не получали», — отметил он, добавив, что Кремль осведомлен о модификациях и одобренных формулировках.

Телеканал Sky News сообщил, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить этот план с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе телефонного разговора на следующей неделе. Перед этим украинский лидер намерен провести консультации с руководством стран ЕС.

Сам Зеленский косвенно подтвердил, что Вашингтон дал Киеву неделю на согласование плана. На встрече с фракцией «Слуга народа» он охарактеризовал предстоящий период как «трудную» неделю переговоров.