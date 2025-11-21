Новости

Энергоэффективность
«При регулировании ИЖС нужно помнить про баланс интересов» – Андрей Богданов, СК «Победа»
«Недобросовестных строителей с рынка выдавит «потребительский терроризм»
«Рынок ИЖС в Иркутской области – это «дикий запад» – Максим Гук
Все материалы сюжета

США требуют от Украины подписать мирный план до 27 ноября или угрожают остановить поставки

США пригрозили Украине приостановить поставки вооружения и передачу разведданных, если Киев не подпишет американский план урегулирования конфликта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника. По данным одного из собеседников, Вашингтон настаивает на подписании рамочного соглашения до 27 ноября, передаёт газета "Ведомости".

21 ноября издание Axios опубликовало американский план по урегулированию конфликта на Украине, включающий 28 пунктов, среди которых территориальные уступки, гарантии безопасности для Украины и возможное снятие части санкций.

Читайте также:

Лидеры ЕС и Зеленский согласовали линию фронта как отправную точку для мира
21 ноября 2025
Политолог: западные СМИ используют мирный план по Украине для давления на Киев
21 ноября 2025

Москва официально не получала этот план, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы видим какие-то новации, но официально мы ничего не получали», — отметил он, добавив, что Кремль осведомлен о модификациях и одобренных формулировках.

Телеканал Sky News сообщил, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить этот план с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе телефонного разговора на следующей неделе. Перед этим украинский лидер намерен провести консультации с руководством стран ЕС.

Сам Зеленский косвенно подтвердил, что Вашингтон дал Киеву неделю на согласование плана. На встрече с фракцией «Слуга народа» он охарактеризовал предстоящий период как «трудную» неделю переговоров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (776)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес