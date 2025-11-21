Девочка из Иркутской области получила подарок от президента Владимира Путина

Исполнена мечта 12-летней жительницы поселка Новая Игирма Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области Виолетты Полковниковой, обратившейся в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина. Ей передан подарок.

Скриншот из видео пресс-службы правительства Иркутской области

«Владимир Владимирович твое письмо получил, прочитал, проникся к вашей семье и решил вам сделать подарок. Он передал вам этот подарок, сам он приехать, естественно, не смог, поручил нам. Поздравляем тебя с таким подарком. Все тебе завидуем, что у тебя теперь подарок есть от Владимира Владимировича и такой милый питомец», – сказал мэр Нижнеилимского муниципального округа Павел Березовский, вручивший сюрприз.

Девочка попросила у главы государства собаку породы джек-рассел-терьер. Животное имеет кличку Айва. Специалисты ветеринарной службы подготовили рекомендации по уходу за животным, подобрали рацион с учетом возраста и породы, а также проконсультировали семью по вопросам содержания питомца.

В письме школьница написала не только просьбу, она также рассказала о достижениях в учебе, участии в общественной жизни. Виолетта обучается в шестом классе, является активным участником Движения Первых, а также конкурсов муниципального и всероссийского уровней, проявляет интерес к литературе, географии и искусству, а также занимается помощью бездомным животным.