Силуанов: не все компании на маркетплейсах соблюдают налоговое законодательство

Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» отметил, что не все компании, работающие на маркетплейсах, полностью соблюдают российское налоговое законодательство. По его словам, в этом направлении есть проблемы, которые требуют дополнительного регулирования.

Силуанов сообщил, что Минфин совместно с Федеральной налоговой службой разрабатывают меры для усиления контроля и регулирования деятельности маркетплейсов и розничных точек продаж. «Мы видим, что на маркетплейсах еще есть компании, которые не в полном объеме соблюдают налоговое законодательство, и есть над чем работать. Соответствующие меры мы с налоговой службой выработали и планируем их реализовывать», — подчеркнул министр.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в 2025 году маркетплейсы из-за предоставления скидок не доплатили около 1,5 триллиона рублей налогов.


