Авиакомпанию S7 в Иркутске снова наказали за овербукинг

В Иркутской области авиакомпанию S7 снова уличили в овербукинге – продаже билетов в количестве, превышающем число реально доступных мест на самолете. Перевозчика привлекли к ответственности. Это уже не первый случай.

«Установлено, что в июле текущего года заявительнице отказано в регистрации на рейс по маршруту Иркутск – Сочи, поскольку число зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту самолета», – рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В соответствии с административной статьей «Оказание услуг, не соответствующих нормативным правовым актам, совершенное повторно» организации назначен штрафа в размере 30 тысяч рублей.