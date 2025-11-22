Новости

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 ноября: 10 392,9805 руб/1 г золота и 129,1800/1 г серебра

ЦБ РФ с 22 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 10 392,9805 руб.
  • 1 грамм серебра - 129,1800 руб.
  • 1 грамм платины - 3 925,3799 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 567,1399 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 318,9096 р. (2,98%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,3100 р. (4,66%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 115,9601 р. (2,87%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 87,4601 р. (2,39%).

Сибирское Информационное Агентство
