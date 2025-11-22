Рост цен на товары зафиксировали в Иркутской области в октябре

Аналитики Иркутскстата зафиксировали рост потребительских цен в октябре. Они увеличились на 0,9% по сравнению с прошлым месяцем.

Среди продовольствия больше всего подорожали помидоры – на 43%, сладкий перец – на 27%, огурцы – на 25%, яйца – на 12%, живая и охлажденная рыба – на 4%, мороженные креветки, кальмары и рыба – на 3%.

Подешевели капуста белокочанная – на 10%, яблоки – на 8%, лук репчатый и картофель – на 6%, грибы свежие – на 4%, сахар – на 1,5%.

Среди непродовольственных товаров наблюдалось подорожание предметов одежды: женских юбок, шарфов и шапок для взрослых, женских и детских перчаток и варежек, мужских костюмов и джинсов, мужских ботинок и женских сапог – на 4-7%.

Подешевели некоторые стройматериалы: кирпич – на 7%, масляные краски и эмали – на 3%, обои виниловые – на 1%.

Среди электротоваров наблюдался рост цен на роботы-пылесосы – на 4%, электроутюги – на 3%. Подешевели миксеры, блендеры и электроплиты – на 3%, электрочайники и микроволновые печи – на 2%.