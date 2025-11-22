Новости

Иркутянина уличили во взломе и продаже 101 аккаунта жителей Алтайского края

Мужчина из Иркутска предстанет перед судом по факту взлома 101 аккаунта в Telegram жителей Алтайского края. Сибиряку грозит до 4 лет лишения свободы.

По данным региональной полиции, 22-летний молодой человек создал фишинговый сайт, похожий на музыкальный сервис крупнейшей российской соцсети. Там предлагалось получить бесплатную годовую подписку при помощи авторизации через мессенджер. Далее потенциальные жертвы вводили свои данные и таким образом давали злоумышленнику доступ к учетной записи.

После взлома профиля фигурант продавал аккаунты мошенникам. Их стоимость варьировалась от 250 до 400 рублей.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
