Оператор ПЭК несколько суток восстанавливает работу из-за технического сбоя

Масштабный технический сбой произошел у российской Первой экспедиционной компании (ПЭК), которая занимается грузоперевозками по стране и за рубежом. В результате этого несколько суток у организации наблюдаются проблемы с осуществлением услуг. Работа сервисов, включая сайт и мобильное приложение, была приостановлена. Частично деятельность удалось возобновить, однако восстановление продолжается до сих пор.

Скриншот с сайта ПЭК

«Мы уже восстановили работу ряда подразделений в части данных о заказах, перемещениях, магистралях. Ждем подключение удаленных доступов для того, чтобы начать активно выдавать грузы. При этом приемка не останавливается. <...> В течение 2-3 дней наш функционал будет возобновлен», – прокомментировал заместитель генерального директора ПЭК Андрей Мякин.

На сегодня внутренние информационные системы заработали более чем в 20 отделениях по всей России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Иркутске и других населенных пунктах.