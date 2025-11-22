Украина и США проведут консультации по мирному плану в Швейцарии

Представители Украины и США в ближайшие дни проведут консультации в Швейцарии по возможному мирному урегулированию конфликта, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Он отметил, что это очередной этап диалога, направленный на согласование дальнейших шагов, сообщает РБК.

«На днях в Швейцарии начинаются консультации между чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения», — написал Умеров в своем телеграм-канале. По его словам, цель этих консультаций — согласовать видение дальнейших действий.



Ранее, 20 ноября, народный депутат Украины Алексей Гончаренко опубликовал американский мирный план, состоящий из 28 пунктов. В нем предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, выход из ДНР и ЛНР, а также закрепление статуса безъядерного государства. Позднее пункты плана были обнародованы рядом западных СМИ, включая Axios.

Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что президент получил проект американского плана и намерен обсудить его с президентом США Дональдом Трампом. По информации Reuters, Умеров поддержал большую часть плана, внёс некоторые изменения и представил его Зеленскому.

Ранее США пригрозили Украине приостановить поставки вооружения и передачу разведданных, если Киев не подпишет американский план урегулирования конфликта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника. По данным одного из собеседников, Вашингтон настаивает на подписании рамочного соглашения до 27 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к мирным переговорам, но не намерена обсуждать это публично. По его словам, Москва официально не получала американский план.