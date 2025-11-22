553 млрд рублей налогов и сборов поступило в бюджет Иркутской области за 9 месяцев 2025 года

За первые 9 месяцев 2025 года налогоплательщики Иркутской области перечислили в консолидированный бюджет России почти 553 млрд рублей налогов и сборов, что на 21 млрд рублей (4%) больше, чем за аналогичный период 2024 года (без учета доходов на специальный счет Федерального казначейства), сообщает ФНС.

Из этой суммы более 353 млрд рублей (63,8%) поступило в федеральный бюджет, а 180 млрд рублей (32,5%) — в бюджет Иркутской области, включая 37 млрд рублей, направленных в местные бюджеты. В Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства перечислено почти 16 млрд рублей акцизов и 1,8 млрд рублей налога на прибыль бывших участников КГН.

Поступления в федеральный бюджет выросли на 19 млрд рублей (6%) по сравнению с 2024 годом. В структуре доходов федерального бюджета 67% составил налог на добычу полезных ископаемых (около 235 млрд рублей), а 19% — налог на добавленную стоимость (67 млрд рублей). Поступления НДПИ увеличились на 16 млрд рублей (7,6%) по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, в социальные внебюджетные фонды поступило 166 млрд рублей страховых взносов, что на 17 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Из них на пенсионное и социальное страхование пришлось почти 136 млрд рублей (рост на 11%), а на обязательное медицинское страхование — 30 млрд рублей (рост на 12%).