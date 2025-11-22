Цифровой рубль придёт позже: регулятор продлевает пилотный проект до 2026 года

Банк России продлил льготный период по операциям с цифровым рублем до конца 2026 года. Решение связано с тем, что проект требует более долгой технической адаптации банков и торговых сетей. Пилот стартовал в августе 2023 года, но вовлечение крупных участников перенесено на 2026 год, а остальных на 2027–2028 годы. Регулятор фактически дает рынку дополнительный год, чтобы настроить ИТ-системы и протестировать платежные сценарии без издержек для компаний.

С 2027 года начнут действовать минимальные комиссии. Переводы C2B будут стоить 0,3% и не более 1500 рублей. Для поставщиков ЖКУ тариф гораздо ниже, около 0,2% и максимум 10 рублей. Тарифы на переводы между юрлицами будут фиксированные, по 15 рублей. Для граждан условия более мягкие, P2P-переводы и открытие счетов останутся бесплатными. Такой тарифный набор должен удержать барьер входа на уровне, сопоставимом с безналичными платежами, но без резкого роста расходов бизнеса.

– Для банков цифровой рубль означает перераспределение комиссионного дохода, но эффект проявится не сразу, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Основная нагрузка ложится на модернизацию инфраструктуры, которая растянется до конца десятилетия. Для торговых сетей ключевой вопрос заключается в интеграции новых сценариев оплаты в существующие кассовые решения.

– По нашему осторожному прогнозу, массовое распространение цифрового рубля возможно ближе к 2030 году, когда комиссии станут привычными, а платежные сервисы стабильными. Банк России ожидает его массового внедрения на горизонте 5–7 лет. На рынке в ближайшие два года сохранится тестовый режим, который ограничит влияние нововведения на инфляцию, банковские маржи и потребительские расходы, – резюмирует эксперт.