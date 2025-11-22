Новости

«При регулировании ИЖС нужно помнить про баланс интересов» – Андрей Богданов, СК «Победа»
«Недобросовестных строителей с рынка выдавит «потребительский терроризм»
«Рынок ИЖС в Иркутской области – это «дикий запад» – Максим Гук
Банковский сектор России готовится завершить 2025 год с прибылью 3,6–3,8 трлн рублей

Банк России пересмотрел нижнюю границу прогноза чистой прибыли банковского сектора на текущий год с 3 трлн до 3,2 трлн руб., верхняя сохранена на отметке 3,5 трлн. Ориентир на 2026 год снижен с 3,2–3,8 трлн руб. до 3,1–3,6 трлн, что обусловлено ожидаемым усилением кредитных рисков. Показатель за январь – сентябрь текущего года по сектору составил 2,7 трлн руб., как и в аналогичном периоде 2024-го. При этом по его итогам был установлен исторический рекорд чистой прибыли на уровне 3,8 трлн руб., хотя ключевая ставка уже к ноябрю была поднята до 21%. Как правило, Банк России консервативен в прогнозах сектора. 

Его прогноз по итогам 2025-го предполагает сокращение чистой прибыли кредитных организаций на 8–15% к результату 2024-го. С учетом уже полученного по итогам девяти месяцев результата можно предположить, что чистую прибыль за четвертый квартал ЦБ закладывает в пределах 500–800 млрд руб., а мы прогнозируем этот показатель в диапазоне 0,9–1,1 трлн руб. Около 45% этой суммы, по нашим расчетам, сгенерируют лидеры отрасли Сбербанк и ВТБ. 

– Мы ожидаем роста спроса на кредитование до конца года на фоне уже прошедших снижений ключевой ставки. Не исключаем ее уменьшения в декабре еще на 0,5%, до 16% годовых. Наш ориентир по прибыли банковского сектора за 2025 год остается в коридоре 3,6–3,8 трлн руб., – отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.


/ Сибирское Информационное Агентство /
