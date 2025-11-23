Новости

Энергоэффективность
«При регулировании ИЖС нужно помнить про баланс интересов» – Андрей Богданов, СК «Победа»
«Недобросовестных строителей с рынка выдавит «потребительский терроризм»
«Рынок ИЖС в Иркутской области – это «дикий запад» – Максим Гук
Все материалы сюжета

Большой каток зальют в Братске возле здания администрации

В городе Братске Иркутской области началась подготовка к новогодним праздникам. Подрядчики приступили к установке елок, заливке катков, размещению украшений.

«Жители Центрального района уже увидели, что на центральную площадь стали завозить опоры освещения. Да, каток возле здания администрации будет!» – рассказал мэр Братска Александр Дубровин.

Катки появятся также в районах Гидростроитель и Энергетик. Также новогоднее настроение жителям будут создавать световые конструкции, скульптуры и гирлянды.

На площади возле ТКЦ «Братск-АРТ» ведется монтаж новогодней ели. Также елки разместят во всех районах города. Кроме этого, перед спорткомплексом «Таежный» будет возведен ледовый городок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес