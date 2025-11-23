Три человека пострадали в ДТП с большегрузом в Иркутской области

Авария с участием легкового автомобиля и большегруза произошла в Слюдянском районе Иркутской области. Инцидент зафиксировали накануне на федеральной трассе Р-258 «Байкал».

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

«Предварительно, водитель автомобиля Nissan Qashqai не справился с управлением, совершил наезд на ограждение, а затем выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Scania R440», – рассказали в региональной полиции.

В результате происшествия водитель и двое пассажиров кроссовера были доставлены в медицинское учреждение. Водитель грузовика не пострадал.

По факту ДТП организована проверка, обстоятельства устанавливаются.