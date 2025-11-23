Новости

Энергоэффективность
«При регулировании ИЖС нужно помнить про баланс интересов» – Андрей Богданов, СК «Победа»
«Недобросовестных строителей с рынка выдавит «потребительский терроризм»
«Рынок ИЖС в Иркутской области – это «дикий запад» – Максим Гук
Все материалы сюжета

Три человека пострадали в ДТП с большегрузом в Иркутской области

Авария с участием легкового автомобиля и большегруза произошла в Слюдянском районе Иркутской области. Инцидент зафиксировали накануне на федеральной трассе Р-258 «Байкал».

<p>Фото: ГУ МВД России по Иркутской области</p>

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

«Предварительно, водитель автомобиля Nissan Qashqai не справился с управлением, совершил наезд на ограждение, а затем выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Scania R440», – рассказали в региональной полиции.

В результате происшествия водитель и двое пассажиров кроссовера были доставлены в медицинское учреждение. Водитель грузовика не пострадал.

По факту ДТП организована проверка, обстоятельства устанавливаются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес