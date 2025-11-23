Новости

Келлог: США в двух метрах от урегулирования конфликта на Украине

Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил в интервью телеканалу Fox News, что США находятся «в двух метрах» от урегулирования конфликта на Украине. По его словам, «в армии последние 10 метров до цели — самые тяжелые, а мы сейчас на последних двух метрах», передаёт РБК.

Келлог отметил, что Вашингтон может подтолкнуть Киев к отказу от части территорий в обмен на гарантии безопасности, подчеркнув, что украинским властям предстоит принять трудные решения.

Спецпосланник также подчеркнул необходимость прекращения конфликта, отметив, что Украина сталкивается с катастрофическими потерями. Он критически отозвался об обращении президента Владимира Зеленского к нации, назвав его «частью позерства».

Вашингтон разработал новый план урегулирования, состоящий из 28 пунктов. Среди ключевых положений — признание Крыма, Луганска и Донецка российскими территориями, отказ Украины от вступления в НАТО на конституционном уровне и ограничение численности украинских вооружённых сил.


