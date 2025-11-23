Коллекцию ювелирных украшений по древним артефактам Сибири выпустили в Иркутске

Ювелиры иркутского бренда Sophia создали коллекцию украшений по древним артефактам Сибири. Она приурочена к одноименной выставке, открывшейся в Иркутском областном художественном «музее».

«"Сны Сибири" – иммерсивная выставка, где подлинные археологические артефакты экспонируются в особенном театральном свете, со специально написанной музыкой, соседствуют с современными произведениями искусства на этнотемы. <...> Мы решили стать частью проекта и создали коллекцию "интелигентных сувениров" – так я называю ювелирные украшения, созданные на высоком художественном уровне, но при этом ассоциированные с выставкой. Каждое – стилизация ее конкретного экспоната», – рассказала в своеи тг-канале основатель бренда Sophia Кристина

У коллекции такое же название, как и у выставки. У всех украшений есть черты подлинных артефактов – масок, антропоморфных фигурок и других предметов.