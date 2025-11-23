Иркутск вошел в тройку аутсайдеров рейтинга по обособлению трамвайных путей

Аналитики составили рейтинг, в который включили 33 крупных городов России, по обособлению трамвайных путей. В тройку аутсайдеров вошел город Иркутск.

Столица Приангарья разместилась на предпоследнем месте – 32-й строчке. Длина трамвайной сети здесь равна 22 км, население – 617 тысяч человек. Доля обособления составляет почти 39%. Хуже обстановка только в Ростове-на-Дону – 27%. В топ-3 аутсайдеров также Томск – 40%.

Наилучшая ситуация в России наблюдается в Ярославле и Набережных Челнах, где обособление – 100%, а также Ижевске – 99%, Кемерово и Владивостоке – 97%.

Что касается малых городов России, то один из населенных пунктов Иркутской области вошел в лидеры аналогичного рейтинга: речь про Усолье-Сибирское, где обособление составляет 100%. Благоприятная обстановка и в Ангарске – почти 85%.