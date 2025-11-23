28 пунктов: Рубио дистанцировался от спорного мирного плана по Украине»

Госсекретарь США Марко Рубио дистанцировался от спорного мирного плана по Украине, заявив, что документ из 28 пунктов не отражает позицию администрации Дональда Трампа, сообщает Financial Times. Рубио также опроверг слухи о возможном прекращении военной помощи Украине в случае отказа от подписания соглашения, передаёт газета "Ведомости".

Республиканский сенатор Майк Раундс подчеркнул, что данный документ не является официальной инициативой американского правительства. Независимый сенатор от штата Мэн Ангус Кинг охарактеризовал предложение как «список пожеланий России». Оба политика подтвердили, что план не представляет официальную внешнеполитическую линию Вашингтона.

По данным The Wall Street Journal, предложенный США план по урегулированию конфликта на Украине был разработан спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Среди ключевых положений — признание Крыма, Луганска и Донецка российскими территориями, отказ Украины от вступления в НАТО на конституционном уровне и ограничение численности украинских вооружённых сил.