Трое детей и взрослый погибли в ДТП с грузовиком в Иркутской области

Авария с участием легковой машины и большегруза произошла в Куйтунском районе Иркутской области. Во время инцидента погибли четыре человека. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Фото: СУ СКР по Иркутской области

По данным региональных полиции, прокуратуры и СК, мужчина, управляя Toyota Vista, двигался в направлении города Братска по федеральной трассе Р-255 «Сибирь». На 1548-м километре легковая машина врезалась в металлическое ограждение, после выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем MAN.

«От полученных травм скончались водитель легкового авто и трое его несовершеннолетних пассажиров: дочери в возрасте 2 и 10 лет и их 10-летняя знакомая», – пояснили в прокуратуре Приангарья.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», проводится расследование.