Недружественные страны предлагали России сотрудничество: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: ситуация с мирным планом США по Украине меняется каждый час, недружественные страны предлагали России сотрудничество на саммите G20, январские пенсии начнут перечислять досрочно, а в Иркутской области произошла авария с большегрузом – в ней погибли четыре человека. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Изменчивый план

Газета Financial Times со ссылкой на одного из западных чиновников заявила об изменчивости мирного плана США по Украине. «Много неопределенности. Ситуация меняется каждый час», – отмечает издание и добавляет, что во внимание при его формировании берутся замечания европейцев и украинцев.

Предложение сотрудничать

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия на саммите G20 получила серию предложений от недружественных стран о сотрудничестве. «У делегации РФ на саммите было много конструктивного общения с нашими дружественными странами, но и не только с ними. Ряд стран, которые мы считаем недружественными, подходил с конкретными предложениями по сотрудничеству, по тому, как налаживать экономические взаимоотношения с Россией, как реализовывать совместные проекты. Это были не одна или две страны, с которым удалось обсудить эту повестку», – рассказал Орешкин.

Изменение графика

Россияне начнут получать январские пенсии уже в декабре. Первые выплаты запланированы на 25 декабря, основной поток придется на период с 26 по 29 декабря. В отдельных регионах средства могут зачислить уже 24 декабря. Заявлений не требуется: деньги направят автоматически. Переводы будут проходить поэтапно, чтобы избежать нагрузок на систему. Изменения связаны с январскими праздниками.

Смертельная авария

Трагедия произошла на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе Иркутской области. Водитель Toyota Vista ехал в сторону города Братска, на 1548-м километре машина врезалась в металлическое ограждение, после чего оказалась на полосе встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем MAN. От полученных травм скончались водитель легкового авто и трое его несовершеннолетних пассажиров: дочери в возрасте 2 и 10 лет и их 10-летняя знакомая. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Массовый взлом

Мужчина из Иркутска предстанет перед судом по факту взлома 101 аккаунта в Telegram жителей Алтайского края. По данным региональной полиции, 22-летний молодой человек создал фишинговый сайт, похожий на музыкальный сервис крупнейшей российской соцсети. Там предлагалось получить бесплатную годовую подписку при помощи авторизации через мессенджер. Далее потенциальные жертвы вводили свои данные и таким образом давали злоумышленнику доступ к учетной записи. После взлома фигурант продавал аккаунты мошенникам. Их стоимость варьировалась от 250 до 400 рублей. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.