Тренинг по искусству переговоров и бизнес-курс мирового уровня: какие события в Иркутске пройдут на этой неделе

Бизнес-индустрия Иркутска подготовила ряд мероприятий для жителей на эту неделю, с 24 по 30 ноября. В афише – тренинги, семинары, конференции и другое. Подробнее о самых ярких событиях – в обзоре SIA.RU.

Нейросетийная практика

Уникальная конференция, посвященная нейросетям, пройдет в Иркутске 25 ноября на базе «Байкал Бизнес Центра». Вместо «воды» участники получат практические кейсы, которыми можно будет воспользоваться в реальной жизни. Также присутствующим поведают честные истории о провалах: они помогут в перспективе сэкономить средства и разобраться, во что стоить вкладывать деньги, а во что нет.

Овладение мастерством переговоров

Для всех, кто хочет стать мастером переговоров, управлять их процессом, формировать программу, использовать ресурсы для достижения целей, организовали тематический тренинг, который уже успел стать бестселлером. Мероприятие проведет эксперт переговоров Игорь Рызов 27 ноября в ГК «Звезда». Участники научатся формировать собственные стратегии и тактики переговорного процесса.

Бизнес-курс мирового уровня

Глобальный инвестор Оскар Хартманн собирается в Иркутск всего на два дня – 28-29 ноября, чтобы провести бизнес-курс мирового уровня «Моя эффективная компания». За этот период будет возможно научиться строить бизнес даже в такие нестабильные времена, как сейчас. Эксперт собирается помочь участникам пересобрать мышление и подойти к своему делу системно. Впервые в России мероприятие пройдет в уникальном формате: к спикеру присоединится ведущий эксперт Adizes Антон Толмаков. Вместе они рассчитывают предоставить проверенные инструменты, используемые продвинутыми мировыми компаниями.

