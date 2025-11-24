Налоговики раскрыли масштабы дробления бизнеса на маркетплейсах

Федеральная налоговая служба (ФНС) обнаружила признаки незаконного дробления бизнеса всего у 0,3% компаний и индивидуальных предпринимателей, торгующих на маркетплейсах. Как сообщил глава ведомства Даниил Егоров, этот показатель охватывает примерно 2000 организаций, работающих на специальных налоговых режимах, передаёт газета "Ведомости".

При этом однозначно сказать, что партнеры цифровых платформ редко прибегают к дроблению, нельзя, отметил Егоров. «Если риск имеет максимальную вероятность реализации – 99%, то там показатели [дробления] практически минимальны. Если риск близок, например, к 0,5%, то, чтобы его проанализировать, нужно переработать тонны документов», – пояснил он. Для борьбы с такими случаями налоговики планируют активно взаимодействовать с маркетплейсами.

Экспериментальная программа взаимодействия ФНС и цифровых платформ была анонсирована главой ведомства год назад на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Система предполагает обмен данными о возможных нарушениях, однако механизм остается недостаточно детализированным.

Налоговая служба получает от маркетплейсов не только информацию о дроблении бизнеса. Так, в начале текущего года одна крупная площадка поделилась с ФНС данными о владельцах своих пунктов выдачи товаров (ПВЗ). Благодаря этому сотрудники инспекции обнаружили факты уклонения от оформления сотрудников официально и добились пополнения бюджета на сумму около 1 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя ФНС Михаил Сергеев.

Также недавно появилась информация о готовящемся соглашении крупных игроков рынка электронной коммерции: Avito, Wildberries и Ozon заявили о намерении передавать ФНС данные о доходах своих партнёров, работающих по автоматической упрощённой системе налогообложения (АУСН). Предполагается, что такое сотрудничество возможно, если достаточное количество партнёров поддержит инициативу. Однако конкретные организации, готовые присоединиться к проекту, пока не уточняются.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф обвинил маркетплейсы в занижении выплат налогов на огромную сумму. По данным банка, в 2025 году онлайн-площадки не доплатили государству около 1,5 триллиона рублей, используя скидки покупателям.

"Это значит, что вся скидка, которую получают покупатели, фактически оплачивается нами всеми вместе", – подчеркнул Греф.

Он также выразил недовольство тем, что государственные регуляторы позволяют маркетплейсам незаконно завладевать долей рынка, лишая физические сети честной конкуренции. Греф назвал это явление нарушением рыночных принципов и призвал власти принять срочные меры по регулированию деятельности электронных торговых площадок, поскольку сейчас они находятся вне зоны нормальной конкуренции, особенно в сфере уплаты налогов.

"Сейчас важно привести маркетплейсы в рамки нормального конкурентного пространства. Именно государство должно заняться решением этого вопроса, ведь на сегодняшний день ситуация складывается несправедливо и ставит обычные магазины в невыгодное положение", – резюмировал Греф.