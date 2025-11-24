Бизнес предлагает установить семидневный срок оплаты по госконтрактам

Власти фиксируют рост жалоб бизнеса на задержки оплаты со стороны госкомпаний по контрактам в рамках 223-ФЗ, сообщили «Ведомостям» представители Корпорации МСП и Федеральной антимонопольной службы. Проблему обсуждали на совместном заседании Координационного совета по взаимодействию крупного бизнеса и МСП с участием Минэкономразвития и КМСП в сентябре. По итогам встречи Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Опора России» подготовили предложения по улучшению сроков оплаты.

Количество возбужденных административных дел по неплатежам в 2025 году выросло до 1173, тогда как за весь 2024 год их было 980, сообщил представитель ФАС. Меры службы помогают погасить задолженности и служат предупреждением.

Корпорация МСП зафиксировала рост обращений по неплатежам от субъектов МСП по договорам в рамках 223-ФЗ: в 2024 году было 200 обращений на сумму 1,5 млрд рублей, а в 2025 году уже 482 обращения почти на 3,6 млрд рублей. При этом увеличение обращений отражает рост активности бизнеса в защите своих прав, а не только рост неплатежей.

Основные предложения бизнеса по проблемам с оплатой госконтрактов

Российские предприниматели выдвинули ряд инициатив, направленных на улучшение ситуации с задержками платежей по контрактам госкомпаний, действующих в рамках Федерального закона № 223-ФЗ.

1. Четкий регламент оплаты:

- Бизнес настаивает на принятии правительственного постановления, устанавливающего обязательный срок оплаты госкомпаниями поставок и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в пределах семи рабочих дней после принятия заказа. Эта мера направлена на снижение финансовой нагрузки на малый бизнес.

2. Улучшение координации с ФАС:

- Представители отрасли призвали усилить взаимодействие с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) для оперативного рассмотрения случаев неоплаты контрактов со стороны госкомпаний. Цель – исключить ситуацию, когда мелкие предприятия сталкиваются с длительными ожиданиями выплат.

3. Отказ от "неофициальных черных списков":

- Один из важных аспектов – прекращение формирования "негласных списков" недобросовестных исполнителей, которые создаются некоторыми госкомпаниями и ведут к дополнительным трудностям для малых предприятий. Часто такие списки составляются необоснованно и препятствуют развитию конкуренции.

4. Поддержка альтернативных способов финансирования:

- Особое внимание уделено применению факторинга – инструмента, позволяющего малому бизнесу получать деньги быстрее. Тем не менее отмечается необходимость доработки данного механизма, поскольку банки иногда расторгают договоры факторинга и перекладывают обязательства обратно на поставщика, оставляя последнего без денег и продукции.

5. Внесудебное разрешение конфликтов:

- Рассматривается внедрение процедуры медиации и арбитража для эффективного и быстрого урегулирования конфликтных ситуаций, возникающих при исполнении контрактов.

Кроме того, ранее корпорация МСП предложила включить отсутствие долгов перед МСП-поставщиками в ключевые показатели эффективности (KPI) руководителей госкомпаний. Такая инициатива должна стимулировать ответственность должностных лиц за соблюдение договорных обязательств.

Эти шаги призваны повысить надежность и стабильность сотрудничества между бизнесом и госкомпаниями, обеспечивая равноправные условия участия малых предприятий в государственных контрактах.