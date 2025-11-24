Новости

Энергоэффективность
«При регулировании ИЖС нужно помнить про баланс интересов» – Андрей Богданов, СК «Победа»
«Недобросовестных строителей с рынка выдавит «потребительский терроризм»
«Рынок ИЖС в Иркутской области – это «дикий запад» – Максим Гук
Все материалы сюжета

Орешкин заявил о слабости ВТО и неспособности преодолевать ограничения

Всемирная торговая организация стала слабым институтом, не способным эффективно преодолевать торговые ограничения. Такое заявление сделал заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин в ходе брифинга на полях саммита G20 в Йоханнесбурге.

«То, с чем мы сталкиваемся сейчас – что ВТО, призванная способствовать честности в торговле, сейчас, к сожалению, является во многом слабо действующим институтом, который не позволяет эти затыки, эти ограничения преодолевать», – передает слова Орешкина РИА Новости. Он привел в пример торговые ограничения со стороны Новой Зеландии, введенные под предлогом соображений безопасности.

Российский представитель подчеркнул, что странам необходимо работать над изменениями принципов и подходов работы организации для повышения ее эффективности. По его словам, злоупотребление различными моментами со стороны отдельных государств делает ВТО менее работоспособной.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес