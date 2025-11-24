Итоги переговоров в Женеве: обновлены рамки мирного урегулирования

В результате переговоров делегаций Украины и США в Женеве были разработаны «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования», говорится в совместном заявлении Белого дома и офиса президента Украины, передаёт РБК.

В переговорах со стороны США участвовали госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф, министр армии Дэниел Дрисколл и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. В заявлении отмечается, что переговоры прошли конструктивно, с уважением и нацелены на достижение справедливого и прочного мира.

Стороны согласились, что любое будущее соглашение должно поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир. Украинская делегация подтвердила, что в ходе встречи были тщательно рассмотрены ключевые вопросы: гарантии безопасности, долгосрочное экономическое развитие, защита инфраструктуры, свобода судоходства и политический суверенитет.

Украинская сторона выразила признательность за структурированный подход, который позволил учесть их замечания в каждом компоненте мирного плана. По итогам обсуждений Киев считает, что текущий проект отражает национальные интересы Украины и предлагает надежные механизмы обеспечения безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

В заявлении подчеркивается, что усиленная система гарантий безопасности в сочетании с обязательствами по ненападению, энергетической стабильности и реконструкции отвечает основным стратегическим требованиям Украины. Украинская делегация поблагодарила США и Дональда Трампа за усилия по урегулированию конфликта.

Стороны договорились продолжить работу над совместными предложениями и поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами. Окончательные решения будут приниматься президентами Украины и США, которые подтвердили готовность продолжать совместную работу для установления мира, обеспечивающего безопасность, стабильность и восстановление страны.

Мирный план США, опубликованный депутатом Алексеем Гончаренко и изданием Axios, включает 28 пунктов, среди которых отказ Украины от вступления в НАТО, вывод войск с контролируемых территорий Донбасса, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими, а Херсон и Запорожье получают «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения.

Согласно Bloomberg, Украина и европейские союзники настаивают на обсуждении территориальных вопросов только после прекращения огня. Этот пункт вошел в мирный план ЕС из 24 пунктов, опубликованный The Telegraph 23 ноября.

Ранее агентство Reuters сообщало, что США пригрозили Украине приостановить поставки вооружения и передачу разведданных, если Киев не подпишет американский план урегулирования конфликта до 27 ноября,