Число путешественников-одиночек в России выросло на 30% за 10 лет

Российский рынок путешествий демонстрирует устойчивый рост популярности одиночного туризма. За последнее десятилетие число туристов, предпочитающих путешествовать в одиночку, увеличилось на 30%, а по итогам 2025 года может приблизиться к 10 млн человек. Об этом пишет газета «Известия».

«За последние 10 лет число туристов, предпочитающих путешествовать в одиночку, выросло почти на треть (30%) и по итогам 2025 года может приблизиться к 10 млн человек», – сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Двузначные темпы роста этого сегмента подтверждают и другие участники рынка.

В текущем году доля соло-туристов от общего числа путешественников составила 27%, что на 4 процентных пункта больше, чем в 2024 году. Наибольшей популярностью у одиноких путешественников пользовались направления Дальнего Востока, особенно Камчатский край, где доля соответствующих бронирований достигла 46%.

Среди зарубежных направлений лидировали Абхазия и Турция. В горнолыжных кластерах «Красная Поляна» и «Архыз» рост числа соло-путешественников выражен особенно сильно, тогда как в отелях морского кластера Сочи преобладают семейные и групповые гости.

Ранее стало известно, что большинство иркутян планируют потратить тринадцатую зарплату на отпуска и путешествия (22%).


