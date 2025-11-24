«Идут активные торги» – эксперты о выработке нового мирного плана по Украине

21 ноября Дональд Трамп заявил, что рассчитывает получить согласие Владимира Зеленского подписать мирное соглашение до Дня благодарения — 27 ноября 2025 года. В противном случае, как сообщает Reuters со ссылкой на источники, США могут приостановить или сократить объемы поставок разведданных и другой помощи Украине. Президент России Владимир Путин в тот же день отметил, что у Москвы есть текст американского плана, который, по его мнению, «может стать основой окончательного мирного урегулирования».

23 ноября в Женеве состоялись переговоры делегаций США, Украины и Евросоюза, посвященные обсуждению американской концепции мирного урегулирования украинского конфликта. После этого появились различные версии мирного плана, представленные в прессе.

Так, британская газета The Telegraph разместила подробную версию европейского плана, состоящего из 24 пунктов. Агентство Reuters опубликовало еще одну версию плана, подготовленную Великобританией, Францией и Германией на основе американского проекта.

Стоит отметить, что ранее, 21 ноября, издание Axios обнародовало первоначальный американский план, содержащий 28 пунктов, включающих территориальные уступки, гарантии безопасности и возможное ослабление санкционных режимов.

Таким образом, за выходные было опубликовано несколько сценариев мирного урегулирования. Эти инициативы вызвали широкое обсуждение и критику как в самой Европе, так и на международном уровне. Что думают о выработке мирного плана эксперты, рассказала газета "Ведомости".

Так, заместитель директора ИСКРАНа по научной работе Андрей Евсеенко считает, что переговоры сейчас проходят в рутинном режиме, поскольку участники еще не согласовали формат соглашения. По его мнению, Трамп может пойти на уступки европейским странам и Украине, как это уже случалось в прошлом. Однако если ЕС и Киев выдвинут неприемлемые условия, переговоры усложнятся. Евсеенко уверен, что даже при отсутствии взаимопонимания переговоры не прекратятся.

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев отмечает, что европейцы и украинцы активно ведут торги с США. ЕС стремится либо убедить американское руководство принять их позицию, либо проверить способность США оказывать давление на Украину. В Брюсселе считают, что коррупционный скандал на Украине ослабляет шансы плана США, снижая политический ресурс Зеленского. При этом европейцы видят разницу между давлением на самого Зеленского и на Украину в целом — давление на страну пока минимально.

По мнению Силаева, европейцы могут попытаться убедить Трампа, что поражение Украины станет геополитической ошибкой для США. Это ставит перед американским лидером выбор: либо приостановить помощь и понести имиджевые потери, либо продолжить переговоры с европейцами. Если он выберет второй вариант, европейцы могут предложить обновленную версию плана с гарантией согласия Зеленского, но в обмен потребуют немедленного прекращения огня.