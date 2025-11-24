Налог на вклады можно снизить за счет вычетов

Налоговый консультант Екатерина Пирогова объяснила бизнес-изданию РБК механизм применения налоговых вычетов к доходам от банковских вкладов.

«Чтобы не уплачивать налог с процентов или снизить его, можно заявить налоговые вычеты», – отмечает эксперт. Она уточнила, что доходы по вкладам включаются в основную налоговую базу, с которой можно оформить социальный, имущественный, стандартный налоговый вычет, а также вычет по ИИС и программе долгосрочных сбережений.

Такой возможностью могут воспользоваться люди с небольшими доходами, пенсионеры, студенты и домохозяйки через подачу налоговой декларации. Например, при наличии права на имущественный вычет при покупке жилья можно добавить к доходам по зарплате и базу по процентам от вкладов для более быстрого использования вычета.

Важно отметить, что такая возможность действует только для процентного дохода с вкладов за 2023 и 2024 годы. С 2025 года эти доходы исключаются из основной налоговой базы, и применять к ним налоговые вычеты будет невозможно.

Напомним, что в 2025 году держателям вкладов предстоит уплата налога с процентов, полученных в 2024 году. Необлагаемый лимит в прошлом году составлял 210 тыс. рублей.