95% рынка аренды жилья в России остаётся теневым — глава ФНС о методах его обеления

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в интервью «Ведомостям» рассказал о возможных мерах по обелению рынка аренды жилья в России. Он отметил, что, как и в других странах, окончательное решение этой проблемы пока не найдено. В России частично помочь справиться с теневым рынком удалось благодаря введению самозанятости, при которой арендодатели платят налог в размере 4%.

Егоров также отметил, что одним из инструментов борьбы с неуплатой налогов могут стать данные цифровых платформ по сдаче жилья. Хотя платежи не всегда проходят через эти сервисы, они собирают информацию о бизнес-активности, которая может быть использована налоговыми органами. Однако это не решает проблему полностью.

Еще одной возможной мерой глава ФНС назвал введение налоговых вычетов для арендаторов. Такой подход создаст конфликт интересов между арендодателями и арендаторами: если арендодатель не захочет оформлять договор легально, то арендатор не сможет получить вычет. Размер вычета и возможные потери для обеих сторон станут ключевыми факторами эффективности этой меры. По мнению Егоровa, часть арендодателей перейдет в легальный сектор, а арендаторы получат возможность требовать официального оформления, что снизит стоимость аренды. Однако часть участников рынка продолжит работать по старым схемам, поэтому эта мера не решит проблему полностью.

Объем рынка арендного жилья в России вырос почти на 10% с 2023 по 2025 год и достиг 251 млн кв. м, при этом доля теневого сектора осталась на уровне 95%, сообщает Дом.РФ. В Госдуме оценивают нелегальный сектор ниже — около 90%. По данным фонда «Институт экономики города», доля теневого рынка составляет от 80 до 90%.