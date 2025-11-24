Новости

Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в подборку дебетовых карт с бесплатным обслуживанием и доходом на остаток на счете. В исследовании, представленном Банки.ру, рассматривались предложения российских банков на 11.11.2025 г.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки до 30%* и процент на остаток до 14% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxwBLxfK

Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


