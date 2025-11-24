Глобально утеплились

Непридуманные истории. Компания Эн+ анонсировала выпуск серии программ, рассказывающих о том, как проводился благотворительный проект «Глобальное утепление».

Как минимум 12 семей из Иркутского района в этом году ждали зиму если не с нетерпением, то точно без привычного страха перед ледяными стенами и промерзшими трубами. Этой осенью энергетики качественно утеплили их дома и обещают, что жизнь хозяев станет комфортнее, а платежи за электричество меньше. Чтобы собрать воедино историю каждой семьи, их опыт жизни в «холодных домах» и сравнить насколько комфортным может быть проживание в энергоэффективных домах, организаторы сняли шесть документальных программ в стиле телешоу. Совсем скоро он появится в эфире телеканала НТС, а затем в сети Интернет. А специально для газеты «Дело» домовладельцы и организаторы поделились своими впечатлениями и подвели первые итоги проекта.

«Спали в шубах и штанах»

Дома, утепленные Эн+, расположены в Хомутово, Урике, Куде и Карлуке. Участников проекта энергетики выбирали совместно с районной администрацией. В список попали семьи с самыми большими платежами за электричество и скромными доходами — многодетные, одинокие родители, пенсионеры. Поддержка людей в сложной жизненной ситуации, создание для них комфортных условий — проявление большой миссии Эн+, определенной еще основателем компании Олегом Дерипаска.

Одна из участниц — 66-летняя Евгения Шарифова. В Хомутово переехала семь лет назад из иркутского Академгородка. Дом выбирали с сыном и его семьей, но опыта загородной жизни ни у кого из них не было. В итоге остановились на варианте, где устроила планировка, и на который хватило денег — тогда новый 2-этажный коттедж площадью почти 100 кв. м. стоил 2 млн рублей. На то, что дом никак не утеплен, внимания не обратили. Проблемы начались в первую же зиму.

— На улице минус 37, а в доме минус 8. Здание вообще не прогревалось. Спали в шубах, штанах, — вспоминает хозяйка то время.

В сильные морозы обогреватели и конвекторы в доме регулярно выходили из строя из-за перенапряжения, а счета за электричество достигали 12–15 тысяч.

За два купи — еще четыре вложи

Похожая история у семьи Ким. Они перебрались в Хомутово из Братска в 2018 году. Хотели жить ближе к областному центру, чтобы у детей было больше возможностей для образования. Брусовой дом площадью 96 «квадратов» купили у застройщика за 1,8 млн рублей.

Последующие 7 лет супруги Ким постоянно утепляли дом: конопатили стены, засыпали опилками, провели водяные теплые полы. И при этом так и не решили проблему полностью. Всю прошлую зиму в доме промерзали стены и окна, а на оплату электричества уходило по 7–8 тысяч ежемесячно.

Энергетики отмечают: все участники проекта «Глобальное утепление» выбирали дома самостоятельно, не привлекая технических специалистов для оценки энергоэффективности и общего состояния. Основным критерием стала цена. За те же деньги получили значительно больше квадратных метров, чем в городе. При этом многие из них никогда не жили в деревянном доме и не представляли, каких затрат он требует.

— Частный дом — это постоянно что-то отвалилось, надо прибить, починить, откачать септик. Это не квартира, где можно сделать ремонт и забыть на пять-семь лет, — признается Ольга, еще одна участница проекта, уже наученная горьким опытом.

Десять лет назад Ольга с мужем купили дом в Хомутово за 2 млн рублей — и уже столько же вложили в его благоустройство и утепление. И, по оценкам хозяйки, нужно еще 2 млн, чтобы привести жилье в приемлемое состояние.

Тепло за две недели

Над утеплением домов работала большая команда экспертов. Сначала энергетики оценивали текущую и потенциальную энергоэффективность зданий, затем совместно со строителями определяли план работ.

Для большинства домов схема была стандартной. Стены и крышу утепляли базальтовой ватой, а цоколь — экструдированным пенополистиролом. По периметру здания дополнительно закрывали ветрозащитой и сайдингом.

По графику утепление каждого дома должно было занять две недели, но на практике, как это часто бывает, возникли нюансы.

— Внешне одинаковые дома оказались с абсолютно разными проблемами, которые невозможно было обнаружить заранее. Где-то здание оказалось кривым, пришлось полностью исправлять, прежде чем смогли приступить к работам. Где-то серьезно помешала погода. При этом на большинстве объектов нам удалось выдержать сроки — для этого бригады выходили в ночные смены. К середине ноября, как и планировалось, все дома готовы, — рассказывает Кирилл Поляковский, руководитель компании «Зодчий», подрядчик основных работ проекта «Глобальное утепление».

Сам он призывает к тому, чтобы покупатели загородных домов принимали решение взвешенно, заранее оценивая все риски. Так, эксперты проекта неоднократно подчеркивали, что качественный загородный дом не может стоить дешевле 1-комнатной квартиры в новостройке. Если дом продается сейчас за 4-5 млн рублей, на его утепление понадобится еще 1–1,5 млн.

— Надо в целом воспитывать людей, развивать отрасль, чтобы было меньше плохо построенных домов, чтобы их не покупали. Пока, к сожалению, люди не мыслят критически, покупают картинку. Хотят жить, как в американских таунхаусах, которые показывают по телевизору. Приезжают в Хомутово — и в первую же зиму понимают разницу, — отмечает Кирилл Поляковский.

Утепляя — просвещай

Эн+ регулярно рассказывает домовладельцам об энергоэффективности жилья, знакомит с современными технологиями ресурсосбережения. Просветительскую цель имеет и проект «Глобальное утепление»: помимо помощи жильцам, эксперты консультируют желающих по вопросам утепления дома, объясняют, на что нужно обратить внимание при покупке.

Например, рекомендуют запрашивать у продавца фотографии со стройки — на них будет видно, как и чем утеплен дом, какой объем материала использован. В доме, уже зашитом сайдингом, практически невозможно проверить это иначе. Если у застройщика таких снимков нет, это повод задуматься о его надежности.

Два месяца реализации проекта показали, что информация нужна: люди активно задавали вопросы в телеграм-канале «Глобальное утепление», подходили к экспертам во время их выездов в Хомутово. Соседи участников проекта интересовались, как можно выполнить такие работы своими силами.

Востребованными оказались и народные способы утепления от Ивана Конева, создателя организованной застройки «Светлый Яр»: вовремя открывать и закрывать «продухи» в фундаменте, на зиму отсыпать дом по периметру снегом, регулярно конопатить стыки в стенах.

Территория Иркутского района активно застраивается на протяжении последних 5 лет. Зачастую — без учета климатических условий Сибири. По некоторым оценкам, количество таких домов-«коробок» исчисляется уже десятками тысяч. Научить людей понимать особенности такой недвижимости и перспективы ее дальнейшей эксплуатации — жизненно важная задача.

«Впервые отключили батареи»

Первые дома, утепленные по проекту Эн+, подрядчики сдали еще в начале октября, и у хозяев было время оценить перемены. Юлия, мама пятерых детей, призналась, что впервые во время первого осеннего снегопада в доме не топили печку. Сквозняков больше нет, а защищенная крыша и стены, «одетые» в стильный бежевый сайдинг, надежно держат тепло.

Заметила разницу и Евгения Михайловна Шарифова — ей тоже теперь не нужно включать конвекторы на полную, чтобы держать в доме приятные +23 градуса.

В разы уютнее стало у семьи Ким. Взрослые радуются долгожданному бытовому комфорту, а дети — возможности бегать по дому босиком и в шортах вместо привычной теплой одежды.

— Впервые у нас по-настоящему тепло, не дует с окон. Мы даже выключили отопление на втором этаже. Огромная благодарность Эн+ за то, что все получилось, за этот проект, — говорит Екатерина Ким.

Совсем скоро владельцы обновленных домов заметят и снижение сумм в платежках. Энергетики обещают, что платить за электрообогрев они теперь будут в полтора-два раза меньше. В рублях экономия составит порядка 5–7 тысяч в месяц.

Участники проекта признаются, что, несмотря на все сложности, не разочаровались в сельской жизни. Большая площадь, свежий воздух, возможность заниматься огородом — безоговорочные плюсы частного дома. Но к покупке такой недвижимости сейчас уже подходили бы гораздо внимательнее: как минимум заранее оценили его утепление, посчитали будущие затраты на ремонт и электричество, сопоставили их со своими возможностями.

Ведь в отсутствие законодательно закрепленных стандартов строительства малоэтажных частных домов и инструментов контроля вся ответственность ложится на будущего владельца — и в большинстве случаев он остается с ней один на один.