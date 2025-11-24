Сбер представил фильм, созданный с помощью AI

На международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») Сбер представил фильм, созданный искусственным интеллектом, — кинoновеллу «КлассикИИ». Киноработа оживила классиков русской литературы — Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Антона Чехова. Герои ленты путешествуют по современной России и посещают места, которые когда-то воспевали в своём творчестве. Уникальный проект дополнил всероссийский киноальманах «Россия, я люблю тебя», который Сбер показал 4 ноября.

Художественный замысел новеллы — соединить культурное наследие с современными реалиями и заинтересовать школьников, студентов и людей всех поколений русской классической литературой. Зритель видит, как классики оказываются в знакомых им городах — Петербурге, Пятигорске и Хабаровске, — но уже в XXI веке. Фантастическое и одновременно реалистичное путешествие показывает, как прошлое взаимодействует с настоящим, а искусственный интеллект помогает по-новому увидеть привычные образы.

«“КлассикИИ” — первый опыт в России, когда искусственный интеллект становится полноценным автором художественного фильма. Мы показываем, что технологии могут не только решать прикладные задачи, но и расширять культурное пространство страны. Это пример того, как Сбер открывает новые форматы для индустрии и создаёт возможности, которые ещё вчера казались фантастикой», — Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбера.

AI-новелла органично дополняет идею киноальманаха «Россия, я люблю тебя». Проект продолжает линию историй о людях, местах и любви к своей стране. Альманах объединил самых разных режиссёров — от признанных мастеров до молодых авторов, причём для начинающих кинематографистов участие в альманахе стало дебютом в большом кино.

Новеллы сняли в разных городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Сочи, Перми, Елабуге, Йошкар-Оле. Это показывает страну в её многоголосии, разнообразии и едином эмоциональном пространстве. Каждая история — личная. Она о том, что любовь к стране начинается с чувства дома, родных ландшафтов и культурных корней.

Использование искусственного интеллекта в художественном кино демонстрирует, что технологии могут быть инструментом для глубокого разговора о стране, людях и идентичности. Это пример культурного лидерства: поддержка режиссёров, новых форматов, объединение поколений и продвижение технологической повестки.