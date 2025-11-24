В Шелехове заёмщик ФРП запустил производство алюминиевых туб

В Шелехове состоялся торжественный запуск импортозамещающего производства: компания «ИнКомПро», заёмщик Фонда развития промышленности, открыла цех по выпуску алюминиевых туб для продуктов питания, фармацевтики, косметики и бытовой химии. Инвестиции в создание нового производства составили 75 млн рублей, из них почти 60 млн – заёмные: 90% предоставил федеральный ФРП, 10% — региональный. Алюминиевые тубы применяются в качестве упаковки для фармацевтической, косметической, пищевой и иной продукции – мазей, гелей, кремов, зубных паст, красок для волос, клеев, герметиков, художественных красок и т.д.

«Данный проект – это яркий пример работы институтов развития бизнеса, причём как региональных, так и федеральных. Совместный заем предоставил федеральный и региональный Фонды развития промышленности (ФРП), Центр «Мой бизнес» обеспечил проект поручительством. А ранее компания освоила инструменты бережливого производства, вступив в федеральный проект «Производительность труда». И вот теперь в Приангарье изготавливают ещё один вид востребованной на рынке продукции – алюминиевую тубу. Немаловажно, что предприятие стоит на налоговом учёте в нашем регионе. Приглашаем представителей предпринимательского сообщества Иркутской области воспользоваться мерами поддержки, которые предоставляет Фонд развития промышленности», — сказал исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Приангарья Александр Анчугин.

Напомним, в 2023 году ООО «ИнКомПро» было участником федпроекта «Производительность труда», который вошел в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». По итогам внедрения инструментов бережливого производства на пилотном участке реальный экономический эффект от мероприятий нацпроекта на заводе превысил четыре млн рублей. Именно участие в федпроекте позволило компании высвободить дополнительное пространство для нового оборудования.

По оценкам компании, около 22% российского рынка алюминиевых туб занимают зарубежные производители, преимущественно из Китая и Египта. Иркутская компания намерена стать одним из крупнейших производителей этой продукции в Сибирском федеральном округе и заместить часть импорта.

«Благодаря займу ФРП компания вышла в новый для себя сегмент рынка. Сейчас мы единственный производитель алюминиевых туб от Новосибирска до Владивостока. Создание локального производства такой упаковки позволит действующим производителям продуктов питания, фармацевтики, косметики и бытовой химии за Уралом снизить расходы на закупаемую алюминиевую тубу и стимулирует появление нового бизнеса. Также производство алюминиевой тубы позволит заместить неэкологичные ламинатные тубы, что является важным вкладом в экологическую безопасность региона», – заявил генеральный директор ООО «ИнКомПро» Александр Прокудин.

Тубы изготавливают из первичного алюминия российского производства без примесей вторичного металла, т.е. из «зелёного алюминия» с низким углеродным следом и минимальным воздействием на окружающую среду. Кроме того, алюминиевые тубы легко поддаются переработке. Среди потенциальных покупателей продукции – ведущие российские фармацевтические и косметические компании, а также производители художественных красок.

«В числе оборудования, которое предприятие приобрело на средства льготного займа, —специальный станок, позволяющий наносить на тубы цветное покрытие с цветопередачей более 1200 цветов, что особенно актуально для косметических брендов. На данный момент «ИнКомПро» — единственное предприятие в стране, которое может обеспечить такое высокое качество печати на тубах», — подчёркивает директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

Напомним, региональный Фонд развития промышленности был создан в 2017 году Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области при поддержке Правительства региона. За время его работы было поддержано уже более 100 производств: вместе с проектами, получившими чистое федеральное финансирование, это 11 миллиардов заёмных средств.

Актуальные новости о других проектах и производствах, поддержанных региональным ФРП, а также информацию о программах льготного финансирования вы найдёте в телеграм-канале и ВК-аккаунте Фонда.