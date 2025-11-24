Дорогу вдоль Байкала в Листвянке подтопило из-за волн

Жители и гости поселка Листвянка на Байкале обеспокоены появлением воды на дороге вдоль озера, пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Явление вызвано волновым движением на Байкале, в результате чего вода выплескивается за ограждение и выходит на проезжую часть, осложняя дорожную ситуацию.

«Никакой чрезвычайной ситуации нет, периодически такое происходит в осенний период», – прокомментировал академик РАН Игорь Бычков. По его словам, явление связано с природными факторами.

В настоящее время на месте работают четыре единицы техники для ликвидации последствий подтопления. Одна машина занимается удалением воды с дороги, а три комбинированные дорожные машины очищают проезжую часть и посыпают ее песчано-гравийной смесью для улучшения сцепления. Дополнительная сложность связана с образованием льда в водопропускных трубах из-за ночных температур ниже нуля градусов.