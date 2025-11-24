Новости

Байкал готов стать новым центром развития бизнес-туризма в 2026–2027 годах

В Иркутске пройдет специализированная секция, посвящённая MICE-индустрии, в рамках международного туристического форума «Время отдыхать на Байкале».

3 декабря 2025 года в Доме молодёжи Иркутска с 14:00 до 16:00 состоится MICE-секция «Байкал 2026/27 – точка притяжения для бизнес-туризма». Мероприятие соберёт ведущих экспертов и ключевых игроков туристического рынка для обсуждения перспектив и возможностей развития делового туризма в регионе.

Организаторы подчёркивают, что Байкал — уникальная площадка для проведения MICE-мероприятий, корпоративных стратегий и федеральных форумов. В программе — панельная дискуссия с участием корпоративных заказчиков и представителей туристической индустрии, а также выступления экспертов MICE-агентств с разбором успешных кейсов.

Участники смогут обсудить перспективы сотрудничества и развития бизнес-туризма на Байкале, а также принять участие в нетворкинге с ключевыми представителями турбизнеса. Особое внимание будет уделено анонсам значимых событий на будущий год.

По итогам работы секции планируется запуск конкретных проектов и создание рабочего альянса для дальнейшего развития отрасли.

Напомним, общий поток туристов в Иркутскую области за прошлый год достиг отметки двух миллионов человек, а к 2036 году ожидается увеличение числа отдыхающих до пяти миллионов благодаря реализации проекта федерального уровня «Пять морей и озеро Байкал».


Сибирское Информационное Агентство
