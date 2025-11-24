Объем наличных денег в России вырос в пять раз в третьем квартале 2025 года

Объем наличных денег в обращении в России показал рекордный рост в третьем квартале 2025 года, увеличившись на 659 млрд рублей. Этот показатель почти в пять раз превысил значение аналогичного периода 2024 года, когда прирост составил лишь 137 млрд рублей, и стал самым значительным с 2022 года.

«Для многих отключение мобильного интернета в ряде регионов стало сигналом, что необходимо иметь при себе определенный запас наличных», – пояснила газете «Известия» глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. В ЦБ ранее сообщали, что россияне стали чаще снимать наличные именно из-за отключений интернета.

При этом кредитные организации не фиксируют резкого роста объема снятия наличных, о чем сообщили пресс-службы Газпромбанка, ПСБ, банка «Дом.РФ» и Абсолют банка. Эксперты объясняют текущую ситуацию тем, что люди стали активнее использовать уже снятые наличные для расчетов, что увеличило их оборот без роста операций по снятию в банкоматах.

Дополнительными факторами роста спроса на наличные стали усиление банковского контроля за подозрительными операциями с 1 сентября и подключение ФНС к проверкам карт с 1 июля. Часть граждан могла увеличить долю расчетов кешем, чтобы снизить риски блокировок и задержек при операциях.