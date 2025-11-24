Россияне идут на рекорд по потреблению овощей

По итогам 2025 года потребление овощей в расчёте на душу населения может превзойти рекордные 107 кг, считает главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов. Прогноз основан на изменении структуры сельскохозяйственного производства и пищевых привычек россиян, объясняет эксперт.

В 1990-1999 гг. потребление овощей на гражданина России составляло 77 кг в год, в 2000-2009 гг. – 88 кг, в 2010-2019 гг. – 103 кг, с 2020 г. по настоящее время – 105 кг.

«После 2014 года Россия активизировала развитие овощеводства, в частности, крупные инвесторы создали мощный тепличный бизнес. Это стало фактором наполнения рынка. Однако одного предложения для повышения потребления мало. Нужно сознательное стремление к здоровью. Этот драйвер оформился буквально в последние 5 лет, и он укрепляется. Есть овощи становится модно. Поэтому я допускаю, что в этом году мы превзойдём 107 кг, а в ближайшие 10-15 лет достигнем рекомендованных 140 кг на человека в год. И это будет прямым результатом рационального выбора самих россиян», – рассуждает главный отраслевой аналитик Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.

Эксперт разделил новый драйвер спроса на три составляющих:

«ЗОЖ» - новая норма. Здоровый образ жизни перестал быть уделом спортсменов и превратился в массовую культуру.