Россияне идут на рекорд по потреблению овощей

По итогам 2025 года потребление овощей в расчёте на душу населения может превзойти рекордные 107 кг, считает главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов. Прогноз основан на изменении структуры сельскохозяйственного производства и пищевых привычек россиян, объясняет эксперт.
В 1990-1999 гг. потребление овощей на гражданина России составляло 77 кг в год, в 2000-2009 гг. – 88 кг, в 2010-2019 гг. – 103 кг, с 2020 г. по настоящее время – 105 кг.
«После 2014 года Россия активизировала развитие овощеводства, в частности, крупные инвесторы создали мощный тепличный бизнес. Это стало фактором наполнения рынка. Однако одного предложения для повышения потребления мало. Нужно сознательное стремление к здоровью. Этот драйвер оформился буквально в последние 5 лет, и он укрепляется. Есть овощи становится модно. Поэтому я допускаю, что в этом году мы превзойдём 107 кг, а в ближайшие 10-15 лет достигнем рекомендованных 140 кг на человека в год. И это будет прямым результатом рационального выбора самих россиян», – рассуждает главный отраслевой аналитик Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.
Эксперт разделил новый драйвер спроса на три составляющих:
«ЗОЖ» - новая норма. Здоровый образ жизни перестал быть уделом спортсменов и превратился в массовую культуру.
- Осознанное питание. Потребители стали больше читать этикетки и интересоваться составом продуктов. Теперь общеизвестно, что овощи – это источник витаминов, клетчатки и антиоксидантов, что идеально вписывается в запрос на «чистую» еду.
- Функциональность еды. Люди ищут не просто утоление голода, а пользу от пищи. Овощи с их доказанной ролью в профилактике заболеваний и поддержании тонуса становятся осознанным выбором.
- Влияние соцсетей и медиа. Блогеры, фитнес-инфлюенсеры и СМИ продвигают овощные диеты, смузи, салаты и другие способы потребления.
Рост ассортимента и «пищевой грамотности». Российская кухня с применением овощей вышла далеко за рамки традиционных огурцов и помидоров.
- Расширение «овощной корзины». Авокадо, батат, руккола, шпинат, сельдерей, спаржа, различные виды капусты «захватили» полки супермаркетов и из категории экзотики стали привычными ингредиентами блюд.
- Кулинария как хобби. Во время пандемии и после неё люди стали больше готовить дома, экспериментировать с рецептами. Это привело к росту использования менее привычных овощей для приготовления различных блюд.
Удобство и новые форматы потребления
- Линейка готовой еды. Это один из главных драйверов роста. Нарезки свежих овощей и салатов, овощные снэки (морковные палочки, слайсы огурца), миксы для рагу или wok-сковороды экономят время и упрощают процесс готовки.
- Овощи в формате смузи и соков. Потребление овощей в жидком виде стало массовой привычкой. Шпинат, сельдерей, огурец, свекла в составе смузи позволяют легко получить концентрированную порцию витаминов.
- Развитие ритейла и логистики. Сети супермаркетов научились эффективно доставлять и хранить скоропортящиеся товары. Широкий ассортимент овощей доступен не только в крупных городах, но и в регионах.