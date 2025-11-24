В Иркутской области создана антикризисная комиссия

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел оперативное совещание в новом формате, где основной темой обсуждения стала реализация антикризисного плана. По поручению главы региона создана антикрисcисная комиссия, которую возглавил первый заместитель председателя правительства области Андрей Соковиков.

В рамках комиссии создано 11 рабочих групп, которые закреплены за заместителями председателя правительства. Сформированный антикризисный план будет направлен на согласование в Законодательное собрание Иркутской области.

«За каждым из вас закреплена своя группа. Прошу отнестись к этой работе максимально ответственно. Скажу более точно: отнестись по-государственному ответственно. От вашей деятельности как руководителя группы будет зависеть в целом исполнение антикризисного плана на 2025-2028 годы, а это около 50 мероприятий», – обратился Игорь Кобзев к участникам совещания.

План включает мероприятия по увеличению доходов областного бюджета и оптимизации расходов. Реализация запланированных мер рассчитана на период с 2025 по 2028 год.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил о «спаде» в экономике региона. В середине ноября Заксобрание региона приняло в первом чтении бюджет Иркутской области на 2026-2028 годы. Доходы на 2026 год запланированы в сумме 275,1 млрд рублей, расходы составят 300 млрд рублей. На 2027 и 2028 годы объем доходов составит 296,2 млрд рублей и 302,1 млрд рублей, расходы – 322,1 млрд рублей и 324,2 млрд рублей соответственно. Тем не менее, бюджет Приангарья остается социально ориентированным: «наши обязательства мы выполним», – сказал Игорь Кобзев во время прямой линии.