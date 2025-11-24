Названы самые популярные у россиян средства накопления

Банковские вклады, акции и облигации возглавили рейтинг самых популярных инструментов для сбережений у россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования «СберСтрахование жизни» и «Работа.ру», посвященного сберегательному поведению населения.

Результаты распределились следующим образом:

банковские вклады – 59%;

акции – 50%;

государственные и корпоративные облигации – 29%;

криптовалюты – 24%;

инвестиционные фонды (ПИФ) – 21%;

недвижимость – 18%;

страхование жизни – 15%.

«Самые востребованные инструменты не меняются год от года», – прокомментировал директор по инвестициям компании «СберСтрахование жизни» Александр Тихомиров.

Большинство опрошенных (56%) инвестируют до 10% своего дохода, тогда как каждый восьмой направляет на эти цели до 30% заработка.