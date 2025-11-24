Названы самые популярные у россиян средства накопления

Банковские вклады, акции и облигации возглавили рейтинг самых популярных инструментов для сбережений у россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования «СберСтрахование жизни» и «Работа.ру», посвященного сберегательному поведению населения.
Результаты распределились следующим образом:
- банковские вклады – 59%;
- акции – 50%;
- государственные и корпоративные облигации – 29%;
- криптовалюты – 24%;
- инвестиционные фонды (ПИФ) – 21%;
- недвижимость – 18%;
- страхование жизни – 15%.
«Самые востребованные инструменты не меняются год от года», – прокомментировал директор по инвестициям компании «СберСтрахование жизни» Александр Тихомиров.
Большинство опрошенных (56%) инвестируют до 10% своего дохода, тогда как каждый восьмой направляет на эти цели до 30% заработка.