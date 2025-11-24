Новости

Названы самые популярные у россиян средства накопления

Банковские вклады, акции и облигации возглавили рейтинг самых популярных инструментов для сбережений у россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования «СберСтрахование жизни» и «Работа.ру», посвященного сберегательному поведению населения.

Результаты распределились следующим образом:

  • банковские вклады – 59%;
  • акции – 50%;
  • государственные и корпоративные облигации – 29%;
  • криптовалюты – 24%;
  • инвестиционные фонды (ПИФ) – 21%;
  • недвижимость – 18%;
  • страхование жизни – 15%.

«Самые востребованные инструменты не меняются год от года», – прокомментировал директор по инвестициям компании «СберСтрахование жизни» Александр Тихомиров.

Большинство опрошенных (56%) инвестируют до 10% своего дохода, тогда как каждый восьмой направляет на эти цели до 30% заработка.


